الإثنين 7 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إطلاق سراح 21 طفلاً بعد خطفهم من مزرعة بنيجيريا

أرشيفية
6 نوفمبر 2022 17:35

قالت الشرطة إن مسلحين أطلقوا سراح مجموعة من 21 طفلاً كانوا قد خطفوهم الأسبوع الماضي من مزرعة في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، وإنهم عادوا لأحضان أسرهم أمس السبت.

واستشرت حوادث الخطف خلال السنوات الماضية في كاتسينا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري، حيث تقوم عصابات مسلحة بخطف الأشخاص من المدارس والمستشفيات والمزارع ومن على الطرقات وتطالب أقاربهم بدفع فدى نقدية.

وقال آباء ثلاثة من المخطوفين لرويترز: إن المسلحين أطلقوا سراح الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و14 عاماً، بعدما دفع الآباء فدية قدرها 1.5 مليون نايرا (3400 دولار)، إلا أن المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى نفى دفع فدية.

وقال عيسى في رسالة عبر واتساب في ساعة متأخرة من أمس السبت: «لقد التأم شملهم بعائلاتهم». وطلب الآباء الثلاثة الذين تحدثوا لرويترز عدم نشر أسمائهم خوفاً من انتقام السلطات التي لا توافق على دفع الفدية، أو حتى من الخاطفين أنفسهم.

وأوضح أحد الآباء: «هددونا بأنه إذا لم ندفع الفدية بين الرابعة والخامس من مساء أمس (السبت) فإنهم سينتقلون بهم إلى عمق الغابة وأننا لن نراهم أبداً بعد ذلك»، مضيفاً أن بعض الآباء اضطروا إلى اللجوء للأقارب للمساعدة في جمع حصتهم من المال.

وذكر الآباء أن أكثر من 30 طفلاً خُطفوا في 30 أكتوبر أثناء جمع المحاصيل في مزرعة تقع بين قريتي كامفانين ميلافيا وكورمين دوكا في كاتسينا، لكن بعضهم تمكن من الفرار.

وأكدت الشرطة والآباء أن جميع الأطفال أحرار الآن.

أخبار ذات صلة
نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية بعد تحذير أميركي
تحذيرات غربية من هجمات إرهابية بنيجيريا
المصدر: وكالات
مسلحون
نيجيريا
مسلحون مجهولون
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
6 نوفمبر 2022
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
الإمارات
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022
عبدالله بن زايد في حديث مع فؤاد حسين
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن
اليوم 02:59
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
الإمارات
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
اليوم 02:59
جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في شرم الشيخ (من المصدر)
الإمارات
قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي
اليوم 02:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©