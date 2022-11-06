الإمارات تلغي كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»
الإمارات تلغي كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»
6 نوفمبر 2022 17:09
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا».
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوص داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة».
وأضافت: «نعلن اليوم عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19».