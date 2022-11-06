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قصف يلحق أضراراً بسد في أوكرانيا

عمال ينظفون حطام مبنى بعد قصف على مشارف مدينة خاركيف
6 نوفمبر 2022 15:58

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد نقلاً عن خدمات الطوارئ بأن سد نوفا كاخوفكا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا أصيب بأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية له.

ونقلت وكالة تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ قوله إن صاروخاً أصاب السد وألحق أضرارا به.

 

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