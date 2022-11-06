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السيسي: مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ

السيسي: مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ
6 نوفمبر 2022 15:37

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى وضع خارطة طريق تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية، اتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ، "كوب 27" الإطارية حول تغير المناخ ".

وأضاف "إن الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية، يتعرض فيھ عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه".

وتابع :" ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية".

وأشار السيسي إلى "إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس".

وانطلقت أعمال مؤتمر "كوب 27 " بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، اليوم،  بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ. 

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