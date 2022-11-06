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شكري: مصر لن تدخر جهداً لإنجاح مؤتمر المناخ

وزير الخارجية المصري سامح شكري
6 نوفمبر 2022 15:23

أكد وزير الخارجية المصري الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ  "كوب 27 " ، اليوم الأحد، أن بلاده لن تدخر جهدا في سبيل المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم .

وقال شكري، في كلمته خلال مراسم تسلمه رئاسة المؤتمر، "أصبحنا أكثر إدراكا للخطر الذي يحيط بنا، وبما يتعين علينا القيام به لدرء هذه المخاطر، ومصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة، وأمامنا الكثير من الجهد 
لننتقل بجدية نحو التنفيذ والعمل الجماعي متعدد الأطراف مع أكبر تحدي يواجه مجتمعاتنا".

وشدد شكري على ضرورة إمتلاك إرادة سياسية للتصدي للتغيرات المناخية، والانتقال من التفاوضات والتعهدات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، قائلا :"لا يخفى على أحد أن مؤتمرنا ينعقد في خضم توترات سياسية، ترتب عليها 
أزمات في إمدادات الطاقة والغذاء".

وأشار إلى اتساع الفجوات للتكيف مع الآثار الجانبية للتغير المناخي ، مضيفا أن "آثار تغير المناخ تمثل عبرة وصوتًا يدعونا للحرص على التحرك لمواجهته".

وانطلقت أعمال مؤتمر  "كوب 27 "  بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، اليوم،  بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

وبدأ المؤتمر بجلسة إجرائية  سلم فيها رئيس مؤتمر المناخ  "كوب 26" ألوك شارما رئاسة المؤتمر إلى مصر ، معلنا  انتخاب الوزير شكري رئيسًا لـ "كوب 27".

وأعرب شارما، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن أمنيته بالتوفيق والسداد للرئيس الجديد للمؤتمر في قيادة جهود العمل الدولى لمواجهة التغيرات المناخية.

 

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