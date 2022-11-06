البابا فرنسيس يغادر البحرين بعد زيارة تاريخية

البابا فرنسيس يوقع على دفتر الزوار في كنيسة القلب المقدس في العاصمة البحرينية المنامة
6 نوفمبر 2022 14:56
غادر البابا فرنسيس ظهر الأحد البحرين، بعد زيارة تاريخية استمرت أربعة أيام.
وتوجه البابا ظهراً الى روما، بعد مراسم وداع في قاعدة الصخير الجوية الملكية، على أن يصل روما عصراً (14,30 ت غ). وكان العاهل البحريني وإمام الأزهر في وداع البابا فرنسيس والوفد المرافق.
وتمنى البابا في كلمة ألقاها خلال لقاء مع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في المنامة للبنان ذلك البلد الحبيب والمتعب الذي يمرّ بمحنة الخروج من متاعبه ولكل الشعوب التي تتألم في الشرق الأوسط".
وجدّد البابا دعوته من أجل أوكرانيا، داعياً لانهاء الهجوم عليها، مع دخول العملية الروسية شهرها التاسع.
وشكر البابا فرنسيس السلطات البحرينية والملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الضيافة والاستقبال وكل من ساهم في نجاح زيارته، وهي الأولى الى مملكة البحرين.
وترأس البابا صباح السبت قداساً حاشداً في استاد البحرين الدولي، شارك فيه قرابة ثلاثين ألف شخص، استقبلوه بالتصفيق والدموع.
والزيارة هي الثانية للحبر الأعظم إلى شبه الجزيرة العربية منذ رحلته التاريخية إلى الإمارات عام 2019. وجاءت في إطار ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي حضره قرابة مئتي شخص من مسؤولين ورجال دين بارزين من الشرق الأوسط.