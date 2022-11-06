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إصابة العشرات في حريق بمبنى سكني بنيويورك
أضرار داخل مبنى سكني اشتعلت فيه النيران في حي مانهاتن في نيويورك.
6 نوفمبر 2022 10:14
أُصيب 38 شخصًا بجروح جراء حريق في نيويورك قد يكون ناجم عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أميركية.
وهناك جريحان في حال خطرة وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكنيّ في منطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة "سي إن إن" نقلًا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.
وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق عدد 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية...)
وصرّح فلين لقناة "سي إن إن"، "سجّلنا ستّ وفيّات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريّات التي تغذّي أجهزة التنقل الصغيرة".
وأوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقّة كان ساكنها يصلح دراجات.
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المصدر: وكالات
حريق
نيويورك
مبنى سكني
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