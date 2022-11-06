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بايدن: الانتخابات النصفية لحظة "فارقة" للأمة

جو بايدن يتحدث خلال تجمع حاشد مع الرئيس السابق باراك أوباما
6 نوفمبر 2022 09:54

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال تجمع للحزب الديموقراطي أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل ستكون لحظة "فارقة" في مصير الديموقراطية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديموقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ، "هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد".

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