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إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بفيلادلفيا

الشرطة الأميركية(أرشيفية)
6 نوفمبر 2022 09:13

 أفادت قناة إخبارية تابعة لشبكة (سي.بي.إس) الأميركية بأن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في حادث إطلاق نار في منطقة كينسينجتون وأليجيني في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مساء السبت.

وذكر التقرير نقلا ًعن مصادر بالشرطة أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات بناء على خطورة إصاباتهم.
ولم تعرف بعد أي تفاصيل عن الضحايا.
ولم ترد شرطة فيلادلفيا على الفور على طلب من رويترز للتعليق. 

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المصدر: رويترز
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