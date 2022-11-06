الصين تسجل أكبر زيادة لكورونا في 6 أشهر

أعلنت الصين اليوم الأحد أنها سجلت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ستة أشهر.
قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر ، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 بدون أعراض، وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو.
وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 بدون أعراض. ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.
وحتى الخامس من نوفمبر سجل بر الصين الرئيسي 263554 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.
وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 43 حالة مصحوبة بأعراض وست حالات بدون أعراض، مقارنة مع 37 حالة مصحوبة بأعراض وخمس حالات بدون أعراض في اليوم السابق.
وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض في حين رصدت خمس حالات بدون أعراض، وذلك مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض وخمس حالات بدون أعراض في اليوم السابق.
وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مقابل سبعة في اليوم السابق. كما سجلت قوانغتشو، التي تقع أيضا في جنوب الصين، 66 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و1259 إصابة بدون أعراض. وتم تسجيل 11 إصابة مصحوبة بأعراض و635 إصابة بدون أعراض في اليوم السابق.