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سوناك يعلن عطلة إضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز
ملك بريطانيا تشارلز الثالث (إلى اليسار) يصافح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
6 نوفمبر 2022 08:47
أعلنت الحكومة البريطانية عن عطلة إضافية بالبنوك في مايو من العام المقبل بمناسبة تتويج الملك تشارلز.
وقالت الحكومة في داونينج ستريت إن العطلة ستصادف يوم الاثنين، 8 مايو ، في أعقاب التتويج في كنيسة وستمنستر يوم السبت ، 6 مايو ، وستشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه - كما حدث عند تتويج الملكة إليزابيث في عام -1953 فإنه سيكون فرصة للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد للالتقاء معا من أجل الاحتفال.
وقال سوناك: "إن تتويج العاهل الجديد لحظة فريدة لبلدنا. وتقديراً لهذه المناسبة التاريخية، يسعدني أن أعلن عن عطلة مصرفية إضافية للمملكة المتحدة بأكملها العام المقبل".
وتابع "أتطلع إلى رؤية الناس يجتمعون للاحتفال وتقديم الاحترام للملك تشارلز الثالث من خلال المشاركة في الأحداث المحلية والوطنية في جميع أنحاء البلاد تكريما له".
وقال مستشار دوقية لانكستر، أوليفر دودن، إن التتويج "يجمع بين الإجلال والوقار ولكنه احتفالي أيضا".
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المصدر: د ب أ
ريشي سوناك
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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