30 ألفاً يشاركون في قداس يترأسه البابا فرنسيس

المنامة (الاتحاد)

تجمع قرابة 30 ألف شخص، أمس، في استاد البحرين الوطني، حضروا بحماسة منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في قداس يترأسه البابا فرنسيس، في ثالث يوم من زيارته إلى المملكة.

وتوزع المشاركون على مقاعد ملعب البحرين الوطني، المنشأة الرياضية الأكبر في المملكة والواقعة في منطقة الرفاع. وتوافدت عائلات مع أطفالها، ومسنون ورجال دين كانوا قد سجلوا أسماءهم منذ أسابيع لحضور القداس «من أجل العدل والسلام».

وقالت فيلومينا أبرانش، البالغة 46 عاماً، وهي هندية تقيم في البحرين وتعمل متطوعة في تنظيم فعاليات القداس: «نحن هنا منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل»، موضحة: «نحن متحمسون للغاية لفكرة لقاء البابا». وأضافت: «جميع الناس يرغبون برؤية البابا، إنه حلم.. يمثل البابا قبل كل شيء السلام في العالم، وهذا ما نحتاج إليه في هذه اللحظة».

والقداس ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك، بعد محطة أولى مساء أمس الأول في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج، التي دخلها على وقع التصفيق والدموع.

وعلى الكراسي في باحة الملعب وعلى مقاعد مدرجاته التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 25 ألف شخص، وضع المنظمون أكياساً بلاستيكية بداخلها قبعة تحمل شعار الزيارة من بين أشياء أخرى.

وقالت مارغريت حيدة، البالغة 63 عاماً، وهي مسيحية من البحرين «استضافة البابا فرنسيس هي الحدث الأعظم في هذه السنة».

وأضافت: «تذهب الناس عادة إلى إيطاليا لرؤية البابا، وقد لا توفّق في ذلك، لكنني رأيته في الكنيسة أمس وسأراه اليوم».

وألقى البابا خلال القداس كلمة باللغة الإسبانية، هي الخامسة له منذ وصوله إلى البحرين. ودخل البابا إلى الملعب على متن السيارة البابوية التي يستخدمها خلال زياراته الخارجية. ومنذ وصوله إلى البحرين، يستخدم البابا البالغ من العمر 85 عاماً كرسياً متحركاً وعصا للتنقّل، بسبب آلام مزمنة في الركبة يعاني منها مؤخراً وتعوق حركته. وأقامت البحرين، وهي من الدول التي تحترم حرية العبادة، علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان عام 2000. وزيارة البحرين هي الرابعة التي يجريها البابا إلى الخارج هذا العام، والتاسعة والثلاثين منذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013.