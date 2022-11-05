الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دفعة من السوريين في لبنان تصل حمص

دفعة من السوريين في لبنان تصل حمص
6 نوفمبر 2022 03:05

دمشق (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
السعودية: الحفاظ على أمن واستقرار لبنان
لبنان يعلن تفشي وباء الكوليرا

وصلت دفعة من اللاجئين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم.
ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، وصلت أمس دفعة أخرى من اللاجئين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.
وأشارت إلى أن عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان عادت في 26 من الشهر الماضي، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.وتأتي عودة اللاجئين السوريين من بلادهم، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وعلى وقع تفشٍ لوباء الكوليرا. وسُجلت غالبية الإصابات بالكوليرا في لبنان لدى لاجئين سوريين يقيمون في مخيمات عشوائية، تفتقد أبسط الخدمات كالمياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي.وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لوباء الكوليرا الفتاك في لبنان، في حين تكافح سوريا المجاورة أيضاً تفشي هذا المرض.

لبنان
سوريا
حمص
اللاجئين
آخر الأخبار
وزير الخارجية المصري سامح شكري
عربي ودولي
شكري: مصر لن تدخر جهداً لإنجاح مؤتمر المناخ
اليوم 15:23
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©