دفعة من السوريين في لبنان تصل حمص

دمشق (الاتحاد)

وصلت دفعة من اللاجئين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم.

ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، وصلت أمس دفعة أخرى من اللاجئين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

وأشارت إلى أن عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان عادت في 26 من الشهر الماضي، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.وتأتي عودة اللاجئين السوريين من بلادهم، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وعلى وقع تفشٍ لوباء الكوليرا. وسُجلت غالبية الإصابات بالكوليرا في لبنان لدى لاجئين سوريين يقيمون في مخيمات عشوائية، تفتقد أبسط الخدمات كالمياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي.وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لوباء الكوليرا الفتاك في لبنان، في حين تكافح سوريا المجاورة أيضاً تفشي هذا المرض.