الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية والحوار

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، ضرورة ألا يعيش سكان شبه الجزيرة الكورية تحت التهديد المستمر، مشددة على أهمية احترام كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن والتعاون لتحسين الظروف الإنسانية لشعبها.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول تجارب الصواريخ الأخيرة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إن على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية احترام القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحثت، في البيان الذي أدلى به محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة، كوريا الشمالية على ضبط النفس وتغليب الدبلوماسية والحوار، معربة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية.

وقال أبوشهاب، بحسب البيان، إن على مجلس الأمن تكثيف الجهود لصون السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على النظام العالمي لعدم الانتشار.

ولفت إلى أن الإمارات تواصل الإعراب عن قلقها إزاء استمرار تردي الأوضاع الإنسانية للشعب الكوري الشمالي، الذي يُعاني غالبيته من الفقر. وحُث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع الإنسانية الراهنة عبر تيسيّر دخول المساعدات الإنسانية والسماح للمنظمات الإغاثية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمزاولة أنشطتهم الحيوية من داخل البلاد.

وأضاف: «من المؤسف أن تواصل كوريا الشمالية توجيه مصادرها المحدودة جداً تجاه القدرات العسكرية، بلداً من الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة للشعب الكوري الشمالي».

وأكد أبوشهاب، أنه يتعين على المجلس النظر في استخدام كافة الإجراءات المتاحة لديه، مثل العقوبات، لافتاً إلى استعداد الدولة للعمل مع باقي أعضاء المجلس لمعالجة الشواغل التي قد تنتج عن استخدام المجلس لِمثل هذه الإجراءات.

إلى ذلك، أطلقت كوريا الشمالية، أمس، 4 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية، في أحدث عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وشملت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يومي الأربعاء والخميس، صاروخاً بالستياً عابراً للقارات وصاروخاً سقط قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية في 1953.

ويأتي إطلاق الصواريخ، فيما أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات جوية مشتركة هي الأكبر على الإطلاق بينهما.

وقال رؤساء الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إن «الجيش الكوري الجنوبي رصد أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشمالية من تونريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية، باتجاه بحر الغرب».

وبلغت «المسافة التي قُطعت نحو 130 كيلومتراً على ارتفاع نحو 20 كيلومتراً وبسرعة 5 ماخ تقريباً». وتفوق هذه السرعة سرعة الصوت بخمس مرات.

وقالت هيئة الأركان، إن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجري مزيداً من التحليلات لمعطيات عمليات الإطلاق.

وحذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن عمليات إطلاق الصواريخ قد تكون مقدمة لتجربة نووية تقوم بها كوريا الشمالية، ومددتا مناوراتهما الجوية الأكبر من نوعها حتى يوم أمس، رداً على ذلك.

وكانت التدريبات المشتركة التي أطلق عليها تسمية «العاصفة اليقظة» مقررة أساساً من الإثنين إلى يوم الجمعة الماضيين. واختتمت، أمس، التدريبات التي نشر خلالها سلاح الجو الأميركي قاذفتين من طراز بي-1بي بعيدتي المدى.