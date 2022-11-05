تبادل القصف المدفعي جنوب شرق أوكرانيا

موسكو (وكالات)

تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف بالمدفعية الثقيلة، وفقاً لتقارير عسكرية من الجانبين، حيث ذكرت كييف أن قواتها دمرت مواقع روسية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون، فيما تحدثت التقارير العسكرية مجدداً عن سقوط مئات القتلى من الجانبين.

وأعلنت السلطات في منطقة خيرسون، عن قصف بالمدفعية هو الأعنف خلال أيام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول، إن إخلاء خيرسون ضروري حتى لا يتعرض السكان للخطر بسبب الأعمال العدائية.

وذكرت السلطات الروسية أن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا بالفعل إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

وفي الأجزاء المتنازع عليها من المنطقة، يقال إن 170 ألف شخص لا يزالوا صامدين، وإنهم لم يرغبوا في الفرار أو لم يتمكنوا منه حتى الآن.

وبحسب معلومات لوزارة الدفاع الروسية، يتواصل جلب 5000 شخص إلى بر الأمان يومياً عبر نهر دنيبرو على متن قوارب وعبر جسر عائم .

وأشارت تقديرات الاستخبارات البريطانية، أمس، إلى أن تدريب المجندين الروس الجدد سيكون عبئاً على الجيش الروسي بسبب الأزمة في أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع في لندن أن روسيا تواجه بالفعل صعوبات في إعداد تدريب لجنود الاحتياط الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية، ورأت الاستخبارات البريطانية أن من المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع انضمام الدفعة الجديدة من المجندين الجدد، والتي يقدر عددها بنحو 120 ألفاً، وهي الدفعة التي عادة ما يجري ضمها إلى الجيش في الخريف.

وقال الخبراء البريطانيون في تقديراتهم، إن «من المرجح أن يحصل هؤلاء المجندون على حد أدنى من التدريب»، مشيرين إلى أن سبب ذلك يتمثل في إرسال الضباط والمدربين ذوي الخبرة إلى المهمة الحربية في أوكرانيا.

واشنطن: مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن تجديد دبابات من طراز «تي-72»، وصواريخ للدفاع الجوي من طراز «هوك».

وقالت سابرينا سينج، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، «البنتاجون»، للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز «تي-72» من جمهورية التشيك، سيتم تجديدها، كما ستقدم تمويلاً لتجديد بعض صواريخ أنظمة «هوك» للدفاع الجوي. وأضافت سينج أنه بالإضافة إلى مبالغ تجديد صواريخ «هوك»، فإن أموال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 400 مليون دولار سيتم بها تجديد الدبابات التشيكية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية. وهناك أيضاً تمويل لشراء 1100 نظام جوي تكتيكي بلا تدخل بشري من طراز «فينكس جوست» و40 زورقاً نهرياً مصفحاً، ضمن قدرات أخرى.

وقال نائب وزير الدفاع التشيكي، توماس كوبيشني، إنه سيتم في المجمل تحديث 90 دبابة من أطراف ثالثة ومخزونات خاصة. وستمول الأموال الأميركية 45 منها أو نصف الأسطول.

وفي أكتوبر، جرى الكشف لأول مرة عن مبادرة تزويد أوكرانيا بصواريخ «هوك» الدفاعية. وسيجري تطويرها لمستوى أنظمة صواريخ «ستينجر»، وهو نظام دفاع جوي أصغر وأقصر مدى أرسلته الولايات المتحدة بالفعل لعرقلة الهجوم الروسي.