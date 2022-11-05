بريطانيا: هجوم «دوفر للهجرة» إرهابي

لندن (وكالات)

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تحقق في هجوم استهدف مركزاً لاستقبال المهاجرين في دوفر قبل أسبوع، أنّ الاعتداء كان «عملاً إرهابياً»، بينما أثار مهاجرون مسلّحون «اضطرابات»، أمس، في مركز آخر غرب لندن.

وألقيت عبوات حارقة، يوم الأحد الماضي، على مركز استقبال المهاجرين في دوفر. وأصيب ضابطان بجروح طفيفة، كما جرى نقل 700 مهاجر مؤقتاً إلى مكان آخر.

وقال المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تيم جايكس، أمس، في بيان: «بعد استعراض الأدلّة التي تمّ جمعها حتى الآن، وبينما تشير عناصر مهمّة إلى أنّ الصحّة العقلية للمشتبه به هي بالتأكيد أحد العوامل، فإنني مقتنع بأنّ أفعال المشتبه به كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بالتطرّف الأيديولوجي، وهو ما يتوافق مع تعريف العمل الإرهابي».

وعُثر على المشتبه به أندرو ليك بعد ذلك ميتاً في سيارته. وأشارت الصحافة البريطانية إلى أنه أنهى حياته، الأمر الذي لم تؤكده السلطات.

وصباح أمس، تسبّب مهاجرون بـ«اضطرابات» في مركز لاستقبال المهاجرين في غرب لندن أثناء انقطاع للتيار الكهربائي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية: «انقطع التيار الكهربائي في مركز استقبال المهاجرين في هارموندسورث بالقرب من مطار هيثرو في لندن، ويجري حلّ المشكلة، ونحن على علم باضطرابات في المركز وتم إخطار السلطات المعنية وهي موجودة في المكان».