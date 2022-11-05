فرنسا.. «التجمع الوطني» ينتخب خلفاً للوبان

باريس (وكالات)

انتخب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا زعيماً جديداً له، أمس، إذ أيدت أغلبية ساحقة عضو البرلمان الأوروبي ليخلف مارين لوبان في المنصب. وحصد بارديلا، البالغ 27 عاماً، الذي ترأس الحزب بالفعل بشكل مؤقت لمدة عام، نحو 85 في المئة من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 15 في المئة لمنافسه لوي أليو، شريك حياة لوبان سابقاً.

وهذه هي المرة الأولى التي يتزعم فيها الحزب شخص من خارج عائلة لوبان. واستقالت لوبان، التي خففت حدة بعض سياسات الحزب المناهضة للمهاجرين والمتشككة في الاتحاد الأوروبي، من قيادة حزب التجمع الوطني في عام 2021 قبل محاولتها الفاشلة للفوز برئاسة البلاد في انتخابات هذا العام، والتي فاز فيها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وقال بارديلا، الذي ينحدر من منطقة تقطنها الطبقة العاملة، إنه سيواصل جهود لوبان لجذب ناخبين من خارج المحور اليميني للحزب.