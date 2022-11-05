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مقتل شخص جراء أعاصير في الولايات المتحدة

مقتل شخص جراء أعاصير في الولايات المتحدة
5 نوفمبر 2022 22:28

قُتل شخص واحد على الأقل وفُقد عدد آخر بعدما اجتاحت أعاصير قوية جنوب الولايات المتحدة، تحديداً أوكلاهوما وتكساس وأركنساس، وفقاً للسلطات المحلية ووسائل الإعلام.
وقال حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت إنّ هذه الظواهر الجوية العنيفة أدت إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 90 عاماً في مقاطعة ماكورتين في جنوب أوكلاهوما. وأعلن حالة الطوارئ في المناطق المتضرّرة.
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤول محلّي قوله إن عدداً من الأشخاص فُقدوا.
كذلك، طالت الأعاصير أركنساس وتكساس حيث تضرّر أو دُمّر 50 مسكناً، وفقاً لقائد شرطة مقاطعة لامار.
وفيما أشار مكتب قائد الشرطة في بيان إلى نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، بينهم اثنان بحالة خطرة ولكن مستقرّة، فقد أكد عبر موقع "فيسبوك" أنه لا يوجد "وفيات إلى الآن".
وفي أوكلاهوما، كتب الحاكم كيفن ستيت على "تويتر" أنّ فرق الإنقاذ والمولّدات الكهربائية في طريقها إلى مدينة إيدابيل، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 آلاف نسمة والتي تبدو متضرّرة بشكل خاص.
وتتأثّر الولايات المتحدة بانتظام بالأعاصير، في المتوسط حوالي 1300 إعصار في السنة، غالبيتها في الربيع.
وفي ديسمبر 2021، اجتاحت هذه الظواهر الجوية القاسية خمس ولايات عشرات المرّات في وسط الولايات المتحدة، خصوصاً في غرب كنتاكي، كما قتلت 79 شخصاً على الأقل.

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