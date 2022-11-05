الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

دان الاتحاد الأوروبي السبت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية "غير القانونية"، داعيا العالم إلى "ردّ موحّد وحازم" يشمل تطبيق العقوبات الأممية.

وجاء في بيان صدر عن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتبر العدد "غير المسبوق" للصواريخ التي تم إطلاقها وتشمل صاروخا بالستيا عابرا للقارات وأخرى قصيرة المدى "تصعيدا خطيرا" من قبل بيونغ يانغ.

وطالب "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الدولي بضمان التطبيق الكامل للعقوبات لمنع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية من الحصول على المواد والخبرة والتمويل لدعم برامجها التسلّحية غير القانونية".