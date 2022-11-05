الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
5 نوفمبر 2022 19:49

دان الاتحاد الأوروبي السبت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية "غير القانونية"، داعيا العالم إلى "ردّ موحّد وحازم" يشمل تطبيق العقوبات الأممية.
وجاء في بيان صدر عن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتبر العدد "غير المسبوق" للصواريخ التي تم إطلاقها وتشمل صاروخا بالستيا عابرا للقارات وأخرى قصيرة المدى "تصعيدا خطيرا" من قبل بيونغ يانغ.
وطالب "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الدولي بضمان التطبيق الكامل للعقوبات لمنع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية من الحصول على المواد والخبرة والتمويل لدعم برامجها التسلّحية غير القانونية".

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل بوريل ويبحثان العلاقات الإماراتية الأوروبية
بوريل يحث موسكو على إلغاء تعليق اتفاق الحبوب
المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
وزير الخارجية المصري سامح شكري
عربي ودولي
شكري: مصر لن تدخر جهداً لإنجاح مؤتمر المناخ
اليوم 15:23
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©