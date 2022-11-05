قتلى جراء تحطم مروحية في إيطاليا

تحطّمت مروحيّة في جنوب إيطاليا السبت ما أسفر عن مقتل جميع ركابها السبعة، بمن فيهم أسرة من السياح السلوفينيين، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

اختفت المروحية من على الرادار في منطقة كاستيلباغانو دي أبريتشينا الريفية في منطقة بوليا، ما أدى إلى قيام القوات الجوية وعناصر الإطفاء بإطلاق عمليات بحث.

وقال نائب رئيس منطقة بوليا رافاييلي بييمونتيزي في وقت لاحق إنه تم العثور على المروحية وإن الأشخاص السبعة الذين كانوا فيها قتلوا، وفق ما أوردت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية.

وأضافت الصحيفة أن من بين الضحايا عائلة مكونة من أربعة أفراد من سلوفينيا، من ضمنهم فتاة تبلغ 13 عاما.

والضحايا الآخرون هم طبيب محلي وطيارا المروحية، بحسب المصدر نفسه.

وواجهت المروحية التي كانت تحلّق بين فودجا وبوليا وجزر تريميتي، قبالة السواحل الإيطالية، وهي رحلة تقوم بها يوميا، ظروفا جوية سيئة.

وقال رئيس بلدية الجزر بيبينو كالابريزي لوسائل الإعلام إن الطبيب قرر في اللحظة الأخيرة ركوب المروحية بدلا من العبّارة "بسبب الظروف السيئة في البحر". وأضاف "مجتمعنا مصدوم. لم يحدث شيء مماثل خلال 30 عاما من الخدمة".