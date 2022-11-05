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إيمانويل ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور كوب27

إيمانويل ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور كوب27
5 نوفمبر 2022 18:58

أعلن قصر الإليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في وقت أبكر مما كان مقررا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس.
وأوضحت الرئاسة "في ضوء إلغاء بدء السباق (طريق روم) في نهاية هذا الأسبوع سيتوجه الرئيس للمشاركة في كوب27 الأحد" بعدما كان مقررا أن يذهب الاثنين.
أرجئ انطلاق السباق الشهير الذي كان مقررًا الأحد في سان مالو في اتجاه غوادلوب، إلى الثلاثاء أو الأربعاء بسبب الطقس.
وأشارت الرئاسة إلى أن "الرئيس لن يتمكن من حضور انطلاق السباق الأسبوع المقبل بسبب التزامات سابقة".
وسيجمع إيمانويل ماكرون ممثلي 50 موقعا صناعيا تنبعث منها معظم غازات الدفيئة في فرنسا الثلاثاء لتشجيعهم على تسريع عملية التخلّص من الكربون عقب قمة كوب27.

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