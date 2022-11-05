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13 قتيلاً بحريق ضخم وسط روسيا

أرشيفية
5 نوفمبر 2022 13:46

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بحريق كبير اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما في وسط روسيا، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» نقلاً عن مصدر في السلطة المحلية.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كستروما: إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، مشيرة إلى انهيار سقف المبنى المنكوب بالكامل. وتم إجلاء 250 شخصاً من مبنى المطعم، و15 شخصاً آخرين من مبنى مجاور له.

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المصدر: وكالات
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