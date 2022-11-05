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بايدن يحذر من «عامين مروعين» إذا خسر الديموقراطيين

بايدن يحذر من «عامين مروعين» إذا خسر الديموقراطيين
5 نوفمبر 2022 09:22

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الديموقراطيين سيفوزون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، لكنه حذر من صعوبة العامين المقبلين إذا صحت توقعات استطلاعات الرأي التي تؤشر حتى الآن إلى فوز محتمل للجمهوريين.

وأعرب الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عاما خلال حملته التي قادته إلى عدد من الولايات في الأيام الأخيرة قبل اقتراع الثلاثاء، عن تفاؤله بأن حزبه يمكن أن ينتصر.

وقال أمام حشد في شيكاغو "أنا لا أعتقد مطلقا أننا في ورطة. أعتقد أننا سنفوز. حقا". غير أن بايدن رسم صورة قاتمة في حال انتصر الجمهوريون، محذرا من أنه "إذا خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا عامان مروّعان".

وأضاف "النبأ السار هو أنني سأمتلك حق الفيتو" الذي يتيح للرئيس عرقلة أي تشريعات جمهورية مستقبلية.

وشدد بايدن على أن "الديموقراطية على المحك حقا". في وقت سابق الجمعة، دافع الرئيس الديموقراطي عن إنجازاته الاقتصادية، في محاولة لتجنب هزيمة محتملة للديموقراطيين.

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