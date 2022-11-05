واشنطن: موسكو تسعى لجعل الأوكرانيين «يتجمدون» من البرد
زير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة السبع
5 نوفمبر 2022 08:22
اتهمت الولايات المتحدة روسيا بأنها تسعى إلى جعل الأوكرانيين "يتجمدون" بردا هذا الشتاء.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مجموعة السبع، إن روسيا تحاول التعويض عن هزائمها من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية، وإخضاع أوكرانيا من خلال جعل سكانها "يتجمدون" من البرد.
من جانبه، ضاعف المجتمع الدولي المبادرات لمحاولة إجبار موسكو على وقف هجومها، بدءا من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام "نفوذه" للضغط على الكرملين، إلى مجموعة السبع التي كررت في مونستر بألمانيا دعمها الثابت لكييف.
واتفق وزراء خارجية الدول الصناعية السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا على إصلاح منشآت توزيع الكهرباء والمياه التي تعرضت لقصف في الأسابيع الأخيرة و"الدفاع" عنها. كما يتعلق الأمر بتوفير مضخات مياه وسخانات وحاويات للإسكان ومراحيض وأسرّة وبطانيات أو خيام.
من جهته، قال بوتين خلال حفل لمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو "من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة باستمرار وإرسال مرتزقة إليها... يحقق (الغرب) أهدافه الجيوسياسية التي لا تمت بصلة الى مصالح الشعب الأوكراني"، مؤكدًا أن هذا يهدف أيضًا إلى "إضعاف روسيا وتفكيكها وتدميرها".
وأضاف "أولئك الذين يعيشون حاليًا في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً... ينبغي ألّا يُعاني السكان المدنيون من عمليات القصف أو هجوم أو هجوم مضاد أو غيرها".