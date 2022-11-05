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«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين

تعبيرية
5 نوفمبر 2022 07:35

قال رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة تويتر يوئيل روث في تغريدة على تويتر إن الشركة استغنت عن 50 بالمئة من موظفيها، بينما قال إنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.
وسعى رئيس السلامة والنزاهة في تغريدته إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة.
وقال روث إن 15 بالمئة من موظفي تويتر في فريق السلامة والنزاهة، المسؤول عن منع انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار، قد تم تسريحهم.
وأضاف أن عمليات التسريح على مستوى الشركة أثرت على 50 بالمئة من الموظفين، وهو أول تأكيد من تويتر حول حجم عمليات التسريح.
ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي بعد أيام قليلة، قال روث إن مكافحة المعلومات المضللة الضارة تظل أولوية قصوى.
من جهته قال ماسك في تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث "مرة أخرى، لكي نكون واضحين تماما، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق".
كان ماسك قد قال في وقت سابق إن تويتر شهدت "انخفاضا هائلا في الإيرادات" بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلاني.
وقالت علامات تجارية كبرى إنها توقفت عن الإعلان على تويتر.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
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