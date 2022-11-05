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كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»

أرشيفية
5 نوفمبر 2022 07:31

ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد19- في كوريا الجنوبية أقل من 50 ألف حالة اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من تفشي محتمل لـ" جائحة مزدوجة" من كوفيد19- والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 40 ألفا و 903 إصابات جديدة بكوفيد19-، بما في ذلك 57 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و 801 ألف و564 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 39 حالة وفاة جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و 354 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وبلغ عدد الحالات الخطيرة 314 حالة، بزيادة 10 حالات عن اليوم السابق.

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
كوريا الجنوبية
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