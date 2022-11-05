«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
5 نوفمبر 2022 07:28
قالت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء. كانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ. وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة ... على أن (ترامب) دبر شخصيا" محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020. وقال رئيس اللجنة بيني تومسون من الحزب الديمقراطي ونائبة رئيس اللجنة ليز تشيني من الحزب الجمهوري في بيان "تلقينا مراسلات من الرئيس السابق ومستشاره فيما يتعلق بأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة". وأضاف البيان "أبلغنا محامي الرئيس السابق بأنه يجب أن يبدأ في تقديم المستندات في موعد أقصاه الأسبوع المقبل وأنه لا يزال قيد الاستدعاء للإدلاء بشهادته اعتبارا من 14 نوفمبر". يسعى أعضاء اللجنة المؤلفة من سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين للحصول على مجموعة كبيرة من المستندات من ترامب ستكشف بالتفصيل الاتصالات التي ربما يكون قد أجراها قبل السادس من يناير وما بعده مع المشرعين وأعضاء الجماعات المتطرفة بالإضافة إلى شركائه ومساعديه السابقين.