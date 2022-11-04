الإمارات تجدد التزامها بدعم قوات حفظ السلام

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، التزامها بدعم عمليات حفظ السلام، ورعايتها قمة الأمم المتحدة للشرطة عام 2024، لافتة إلى أهمية استخدامات الطاقة المتجددة في بعثات حفظ السلام.

وأوضحت الإمارات خلال اجتماع «اللجنة الرابعة» للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية مساهمات المرأة في عمليات السلام.

وكانت الإمارات أعلنت رعايتها قمة قادة ورؤساء شرطة الأمم المتحدة لعام 2024 في نسختها الرابعة، وذلك للدور الأساسي الذي يضطلع به رؤساء شرطة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، في تعزيز السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي، لافتة إلى أن الإنفاذ الفعّال للقانون يساعد في التوصل للعدالة الكاملة، ويعزز التماسك الاجتماعي.

وأشارت الإمارات إلى تطلعها لمواصلة التعاون لتحسين القدرات الشرطية العالمية، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في عالم أفضل وأكثر أماناً واستدامةً للجميع.

كما دعت الإمارات، في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول بناء السلام، إلى بلورة استجابة دولية منسقة ومتكاملة.

وأوضحت في البيان، أهمية الأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات المحلية، مطالبة بإنشاء بنية تحتية تنتفع منها المجتمعات المضيفة.

وتؤكد الإمارات أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار، مشددة على أن للمرأة دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار والسلام المستدام، خاصة من حيث دعم جهود المصالحة في أوساط المجتمعات التي تشهد توترات مستمرة. كما ستضمن مشاركة المرأة مراعاة مرئيات المجتمع على نطاق أوسع، وستفضي لاتفاقات تعود بالنفع على الجميع، وتكون أكثر قابلية للنجاح.