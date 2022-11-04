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اليمن يجدد دعوته لتصنيف «الحوثيين» منظمة إرهابية

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
5 نوفمبر 2022 01:22

عدن (الاتحاد)

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جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة جرائم وانتهاكات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، والتي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء كل يوم، والعمل على ممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات لإنهاء حصار مدينة تعز، وإدراج جماعة «الحوثي» وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وأكد الإرياني، أن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية تتحمل مسؤولية كل روح تزهق وكل قطرة دم تسقط، وكل الخسائر المادية، والمعاناة التي يقاسيها أبناء محافظة تعز جراء الحصار الغاشم والظالم والمتواصل على المحافظة منذ ثمانية أعوام، وتعطيلها كل الاتفاقات لإنهائه، بما في ذلك اتفاق السويد والهدنة الأممية. ولفت الوزير اليمني إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، نساء وأطفالاً، ووجود أضرار وخسائر مادية جسيمة في حوادث انقلاب جراء اضطرار سائقي حافلات نقل الركاب وناقلات البضائع إلى سلك طرق فرعية وترابية، في ظل استمرار ميليشيات «الحوثي» في حصار محافظة تعز، وقطع الطرق الرئيسة الواصلة بينها وبقية المحافظات. وترتكب ميليشيات الحوثي بشكل يومي عشرات الأعمال الإجرامية التي لا تختلف عما ترتكبه التنظيمات الإرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش»، وقد آن الأوان لتصنيفها «جماعة إرهابية» من قبل منظمات المجتمع الدولي ومختلف دول العالم، حسبما يؤكد خبراء ومحللون.

اليمن
وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني
الأمم المتحدة
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
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