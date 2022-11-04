ترامب يتطلع إلى انتخابات 2024 الرئاسية

واشنطن (وكالات)

يبدو أنّ دونالد ترامب يخطّط بالفعل للترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، حسبما ألمح أمس قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديموقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة، بما في ذلك في معاقلهم مثل نيويورك.

وقال الرئيس السابق، أمام حشد من المناصرين المجتمعين في ولاية أيوا: «من المرجّح جداً جداً جداً أن أترشّح.. استعدّوا». وأضاف: «سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ»، مؤكداً أنه «في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع».

ويواصل الملياردير الذي لم يعترف أبداً بهزيمته في انتخابات العام 2020 والذي يلمّح منذ أشهر إلى فكرة الترشّح لولاية جديدة، إحكام قبضته على الحزب «الجمهوري».

فقد دعم عدداً كبيراً من المرشّحين لـ«الانتخابات النصفية»، كما ضاعف التجمّعات لهذا الهدف. ومن هذا المنطلق، قد يُنسب إليه الفضل في حال فوزهم وتمكّنهم من حرمان الرئيس الديمقراطي جو بايدن من غالبيته في الكونغرس.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوزاً كبيراً للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتمّ تجديده بالكامل، كما يتّجهون للحصول على غالبية ضيّقة في مجلس الشيوخ، حيث يجري التنافس على ثلث المقاعد.