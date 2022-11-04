ألمانيا تعد بمساعدة كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وقعت ألمانيا وأوكرانيا على برنامج عمل للتعاون في مجال العدالة للسنوات المقبلة.

وقد توجه وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إلى كييف للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع روسيا منذ ما يربو على ثمانية أشهر.

ووعد بوشمان / الحزب الديمقراطي الحر/ لدى وصوله إلى محطة القطار بالعاصمة الأوكرانية قائلا: "نقف إلى جانب أوكرانيا اليوم وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

وقال إن ألمانيا تعتزم دعم أوكرانيا "للوفاء أيضا بمعايير سيادة القانون كجزء من عملية قبول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وتعتزم ألمانيا مساعدة أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام المنشود إلى الاتحاد الأوروبي.