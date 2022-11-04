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بوتين يوافق على الإجلاء من مناطق في إقليم خيرسون الأوكراني

بوتين يوافق على الإجلاء من مناطق في إقليم خيرسون الأوكراني
4 نوفمبر 2022 21:02

و افق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا اليوم الجمعة على إجلاء المدنيين من أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا في أحدث مؤشر على تراجع روسيا في واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا.
وقال بوتين للنشطاء المؤيدين للكرملين أثناء الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا "الآن، بالطبع، يجب نقل أولئك الذين يعيشون في خيرسون من المنطقة التي تشهد أكثر الأعمال خطورة لأن المدنيين لا يجب أن يعانوا".
وتنقل موسكو بالفعل الأشخاص من منطقة تسيطر عليها في خيرسون على الضفة الغربية لنهر دينبرو. وأعلنت هذا الأسبوع أن منطقة الإجلاء ستضم أيضا منطقة عازلة على الضفة الشرقية للنهر بطول 15 كيلومترا. لكن يبدو أن التصريحات تعتبر المرة الأولى التي يوافق فيها بوتين شخصيا على الإجلاء.
وتقول روسيا إنها تنقل السكان من طريق التقدم الأوكراني إلى بر الأمان. وتقول كييف إن الإجراءات تضمنت الترحيل القسري للمدنيين من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا،.
وتأتي تصريحات بوتين في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات على أن روسيا قد تستعد للتخلي عن منطقتها العسكرية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، التي تضم عاصمة إقليم خيرسون، فيما يحتمل أن تكون واحدة من أكبر الانتكاسات الروسية في الحرب.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة في خيرسون الذي عينته روسيا، أمس الخميس إن من المرجح أن تسحب روسيا قواتها من الضفة الغربية. وكان أكثر غموضا في تصريحات لاحقة حين عبر عن أمله في ألا يكون هناك انسحاب لكن "علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة جدا".
وأظهرت صور متداولة على الإنترنت مبنى الإدارة الرئيسي في مدينة خيرسون ولم يعد العلم الروسي يرفرف فوقه. وتتوخى كييف الحذر وتقول إن مثل هذه الإشارات قد تكون خداعا روسيا لاستدراج القوات الأوكرانية إلى فخ.

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