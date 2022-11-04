لبنان يعلن تفشي وباء الكوليرا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، اليوم الجمعة عن تفشي وباء الكوليرا وتزايد الأعداد.

وقال الوزير الأبيض "نعتبر أنه لا تزال هناك فرصة ذهبية في حال تحركنا بسرعة للحد من هذا التفشي، لكي لا ننتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، أو أن ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان".

وأشار إلى أن "التركيز مع الجميع على إجراءات الوقاية بالإضافة إلى إعداد قطاعنا الصحي والاستشفائي في حال ازدادت الحالات لا سمح الله".

وأعلن أن الحديث خلال اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع ممثلي الدول والهيئات المانحة من أجل مكافحة الوباء تمحور "حول الواقع الميداني، من وضع محطات المياه ومحطات تكرير المياه والوضع الميداني في المستشفيات والجهود التي تبذل بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية للحدّ من الانتشار".

وتابع الأبيض "تم عرض الجهود التي تقدمها الجهات المانحة الدولية لتأمين اللقاح ولتحسين إجراءات الوقاية أو العلاج الذي ينفذ من قبل المنظمات الدولية كاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة".

وقال "كان هناك اتفاق حول استكمال اللقاءات وتزخيم عملية المساعدات التي سترد إلى لبنان؛ لنتمكن من الحد من هذا الانتشار باكرا وتجنيب لبنان المزيد من الأوبئة".

وعما طلبته وزارة الصحة في الإجتماع قال وزير الصحة "ركزنا على ثلاثة أمور، أولها: دعم جهود الترصد، وإجراء الاختبارات للمصابين بالكوليرا أو لمصادر المياه". وثانيا: "اللقاح، وكما هو معروف قدمت فرنسا نحو 13400 لقاح وهناك 600 ألف لقاح ساعدتنا بهم المنظمات الدولية، ولكننا بحاجة لأرقام أعلى لنقوم بتغطية أوسع لجميع القاطنين في لبنان، من لبنانيين ونازحين".