بوتين يؤكد حشد 318 ألفاً في إطار التعبئة الجزئية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم بالفعل إلى 318 ألفا.

وأوضح بوتين أن من بين هذا العدد، هناك 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية وأضاف بوتين: "هذا عدد كبير جدا من الناس. بقي لهم عائلات وأمهات وآباء وأطفال وزوجات. بالطبع، الدولة تفعل كل شيء لدعمهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل نحو أسبوع إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، بعدما تمت تعبئة 300 ألف شخص، خلال شهر وبضعة أيام، للمشاركة فيما تطلق عليها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.