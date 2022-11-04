السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يؤكد حشد 318 ألفاً في إطار التعبئة الجزئية

بوتين يؤكد حشد 318 ألفاً في إطار التعبئة الجزئية
4 نوفمبر 2022 17:07

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم بالفعل إلى 318 ألفا.

وأوضح بوتين أن من بين هذا العدد، هناك 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية وأضاف بوتين: "هذا عدد كبير جدا من الناس. بقي لهم عائلات وأمهات وآباء وأطفال وزوجات. بالطبع، الدولة تفعل كل شيء لدعمهم".

أخبار ذات صلة
روسيا وتركيا تقدمان حبوباً للدول الفقيرة «مجاناً»
بوتين يوافق على الإجلاء من مناطق في إقليم خيرسون الأوكراني

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل نحو أسبوع إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، بعدما تمت تعبئة 300 ألف شخص، خلال شهر وبضعة أيام، للمشاركة فيما تطلق عليها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
روسيا
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين
اليوم 07:35
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©