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بوتين: ينبغي إبعاد المدنين في خيرسون الأوكرانية عن مناطق القتال

بوتين: ينبغي إبعاد المدنين في خيرسون الأوكرانية عن مناطق القتال
4 نوفمبر 2022 16:44

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه "ينبغي إبعاد" المدنين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مناطق القتال "الأكثر خطورةً"، حيث تواجه موسكو هجوماً مضاداً للقوات الأوكرانية.
وقال بوتين خلال حفل مقتضب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو، إن "أولئك الذين يعيشون حاليًا في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً".
وأضاف خلال محادثة مع متطوّعين روس منخرطين في منطقة خيرسون الأوكرانية التي ضمّتها موسكو أواخر سبتمبر، أنه "لا ينبغي أن يعاني السكان المدنيون من عمليات القصف الناجمة عن الإجراءات الهجومية والهجومية المضادة وغيرها".
وأعلنت روسيا في منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا مساء الثلاثاء، عمليات إجلاء جديدة لمدنيين، بعد أيام قليلة من مغادرة أكثر من 70 ألف شخص المنطقة التي يقترب منها الجيش الأوكراني.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
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