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سول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

سول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية
4 نوفمبر 2022 14:34

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونج يانج.

وأفادت رئاسة الأركان في سول أن "جيشنا رصد حوالي 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونج يانج، مضيفة أن سيول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جاهزيتها".
ونفّذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختبارا فاشلا لصاروخ بالستي الخميس.

ومددت سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونج يانج ثلاثة صواريخ بالستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها "خطيرة جدا وتمثّل الخيار الخاطئ".
وبعد ساعات، أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر جيش سول.

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