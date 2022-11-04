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زلزال قوي يضرب السلفادور

زلزال
4 نوفمبر 2022 11:43

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الجمعة السلفادور، كما أعلنت وزارة البيئة بدون أن يسجل سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
وقع الزلزال الخميس عند الساعة 22,26 بالتوقيت المحلي في المحيط الهادىء على بعد 37 كيلومترا جنوب بلايا ميزاتا في غرب البلاد وعلى عمق 41 كيلومترا بحسب الوزارة.

وكتب الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيله على تويتر أن الزلزال "لم يسبب أي ضرر" وأن الجيش والشرطة "لا يبلغان عن أي جديد".

وأضاف "لا شيء جديد على الساحل، لا أضرار على الطرق الرئيسية. الزلزال على ما يبدو لم يسبب بأي أضرار".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد شعر السكان بالزلزال في معظم أنحاء البلاد وخرج بعضهم مذعورين من منازلهم في منتصف الليل خاصة في العاصمة سان سلفادور.

شعر سكان جواتيمالا المجاورة أيضا بالزلزال بحسب السلطات المحلية التي لم تشر الى سقوط ضحايا أو أضرار.
أشارت وزارة البيئة إلى ست هزات ارتدادية لكنها استبعدت أي انذار بحصول تسونامي.
وقال وزير البيئة فرناندو لوبيز في مؤتمر صحافي "بلغت شدة أقوى هزة ارتدادية 3,8 درجات، بالتالي نحن ندعو السكان إلى البقاء متنبهين".
أميركا الوسطى منطقة معرضة لزلازل حيث تتلاقى ثلاث صفائح تكتونية.

 

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المصدر: وكالات
زلزال
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