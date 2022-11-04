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كوريا الشمالية تطلق نيران المدفعية في البحر.. واشنطن وسول تحذران

كوريا الشمالية تطلق نيران المدفعية في البحر.. واشنطن وسول تحذران
4 نوفمبر 2022 09:48

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 80 قذيفة مدفعية على منطقة حدودية بحرية خلال الليل، فيما تعهد وزيرا دفاع سول وواشنطن بإبداء العزم في مواجهة وابل من التجارب الصاروخية من قبل بيونج يانج.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ في البحر الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات فشل إطلاقه، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تمديد التدريبات الجوية التي أغضبت بيونج يانج.

وبدءا من منتصف ليل الخميس بقليل، قال جيش كوريا الجنوبية إنه رصد أكثر من 80 قذيفة مدفعية أطلقت في البحر من قبل كوريا الشمالية، فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن الجنوب أصدر رسالة تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق النار.
وخلال اجتماع في واشنطن، تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب بالسعي إلى اتخاذ تدابير جديدة لإظهار "عزم وقدرات" التحالف في أعقاب الاستفزازات الكورية الشمالية المتكررة، وفقا لبيان مشترك بين البلدين.

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