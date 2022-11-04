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جوتيريش يدعو إلى تجديد اتفاقية تصدير الحبوب

جوتيريش يدعو إلى تجديد اتفاقية تصدير الحبوب
4 نوفمبر 2022 09:35

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تجديد اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن جوتيريش قال "على الرغم من كل العراقيل التي رأيناها، إلا أن منارة الأمل في البحر الأسود لا تزال ساطعة والمبادرة قائمة".

ومع عودة روسيا إلى المبادرة والسفن تتحرك مرة أخرى من ثلاثة موانئ أوكرانية ، قال جوتيريش إن لديه أولويتين يمضي فيهما للأمام.

وأوضح أن الأولوية الأولى هي التجديد والتنفيذ الكامل للاتفاق، يليها ازالة العوائق المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا والتي تشتد الحاجة إليها.

 

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المصدر: وكالات
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الحبوب
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