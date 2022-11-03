الإمارات: دعم وحدة وسلامة أراضي البوسنة والهرسك

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، دعمها لوحدة وسلامة أراضي البوسنة والهرسك، بما يتماشى مع القانون الدولي، واتفاقية «دايتون»، مشددة على أهمية احترام المؤسسات الوطنية التابعة للبوسنة والهرسك، بشكل كامل، والتي يتطلب إحلال السلام فيها الحفاظ على الاستقرار السياسي، والدفع قدماً بعملية المصالحة التي يجب على المجلس دعمها، إذ سيعود ذلك بالأثر الإيجابي ليس على البوسنة والهرسك فقط، بل على المنطقة ككل.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، حول الحالة في البوسنة والهرسك، إن شعب البوسنة والهرسك مارس في شهر أكتوبر حقوقه المكفولة في دستور الدولة، عبر المشاركة في الانتخابات، والتي نتطلع بعد انتهائها، إلى أن تستمر البوسنة والهرسك في مسارها نحو تعزيز الاستقرار والتنمية لشعبها.

وأكدت، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، القائم بالأعمال بالإنابة، على ضرورة «البناء على بعض التطورات الإيجابية التي طرأت مؤخراً على الأوضاع في البوسنة والهرسك، خصوصاً في ظل استمرار التوترات في أرجاء القارة».

وقال أبوشهاب: «نرحب بتجديد ولاية قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك (ألثيا) بالإجماع، والتي عكست الثقة التي يوليها المجلس لقوة الاتحاد الأوروبي، وما تلعبه من دورٍ مهم في تعزيز الاستقرار في البوسنة والهرسك».

وأضاف: «نرى هنا أن قيام قادة الأحزاب السياسية في برلمان البوسنة والهرسك، وكذلك أعضاء رئاسة البوسنة والهرسك بدعم تمديد ولاية القوة في شهر يونيو قد شكل خطوة إيجابية، إذ نأمل في استمرار الحوار بين القيادات السياسية لتعزيز التوافق حول المواضيع السياسية المهمة».

وشدد أبوشهاب على أهمية مكافحة خطاب الكراهية، حيث إن تعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات سلمية، ومتماسكة، ومزدهرة، خاصة بالنسبة للمجتمعات المتنوعة، مثل البوسنة والهرسك.

وتابع: «بالنسبة لنا في دولة الإمارات، فنحن نعي جيداً أهمية ترسيخ هذه القيم من واقع التجربة المريرة لمنطقتنا، والتي عانت من انتشار التطرف، والطائفية، وتأجيج مشاعر الكراهية».

ولفت إلى أنه من المهم التصدي لخطاب الكراهية أينما وجد، سواء في الوسائل الإعلامية المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، مشيداً بالتقارير التي تفيد بانخفاض الحوادث المرتبطة بخطاب الكراهية خلال الدورة الانتخابية الأخيرة، والأثر الإيجابي للقوانين التي وضعت لتحقيق ذلك.

وأكد أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار، لا سيما في ظل ما ذكره تقرير الممثل السامي حول وجود تحديات أمام مشاركة المرأة في هذه المجالات.

وقال: «ندرك جميعاً أن للمرأة دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار والسلام المستدام، خصوصاً من حيث دعم جهود المصالحة في أوساط المجتمعات التي تشهد توترات مستمرة، كما ستضمن مشاركة المرأة مراعاة مرئيات المجتمع على نطاق أوسع، وستفضي لاتفاقات تعود بالنفع على الجميع، وتكون أكثر قابلية للنجاح».

وفي ختام البيان، أعاد أبوشهاب تأكيد الإمارات دعمها لوحدة وسلامة أراضي البوسنة والهرسك، تماشياً مع القانون الدولي واتفاقية دايتون، مشيداً بالدور المهم الذي يلعبه الممثل السامي للبوسنة والهرسك، كما شدد على أهمية احترام المؤسسات الوطنية التابعة للبوسنة والهرسك، بشكل كامل، والتي يتطلب إحلال السلام فيها، الحفاظ على الاستقرار السياسي، والدفع قدماً بعملية المصالحة التي يجب على المجلس دعمها، إذ سيعود ذلك بالأثر الإيجابي ليس على البوسنة والهرسك فقط، بل على المنطقة ككل.