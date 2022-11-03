ميقاتي: أريد تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنه سيستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد إذا لزم الأمر، وعندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، وذلك في إطار ممارسة الحكومة مهامها.

وجاءت تصريحات ميقاتي خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، العماد ميشال عون، أمس، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي. وقال ميقاتي: «في موضوع ممارسة الحكومة مهامها، فأنا أعي تماماً أنه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتماً يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال».

ووصف ميقاتي اتهامه بأنه لا يريد تشكيل حكومة بأنه «باطل، وأنا أكثر شخص أريد تشكيل حكومة، وقدمت تشكيلتي بأسرع وقت». وتابع ميقاتي: «المطلوب، كما هو واضح، تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها».

وأعلن أنه «تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الإجراء، سأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء كلّ في وزارته لإنجاز ما هو مطلوب». ورأى أن «الحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي، ويجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغداً قبل بعد غد».

وتابع ميقاتي: «لقد أخذت الدعوات إلى التهدئة بعين الاعتبار».