الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ميقاتي: أريد تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن

نجيب ميقاتي
4 نوفمبر 2022 02:28

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
لبنان يتوقع صمود ترسيم الحدود مع إسرائيل
ميقاتي: الأولوية لانتخاب رئيس جديد للبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنه سيستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد إذا لزم الأمر، وعندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، وذلك في إطار ممارسة الحكومة مهامها.
وجاءت تصريحات ميقاتي خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، العماد ميشال عون، أمس، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي. وقال ميقاتي: «في موضوع ممارسة الحكومة مهامها، فأنا أعي تماماً أنه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتماً يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال».
ووصف ميقاتي اتهامه بأنه لا يريد تشكيل حكومة بأنه «باطل، وأنا أكثر شخص أريد تشكيل حكومة، وقدمت تشكيلتي بأسرع وقت». وتابع ميقاتي: «المطلوب، كما هو واضح، تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها».
وأعلن أنه «تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الإجراء، سأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء كلّ في وزارته لإنجاز ما هو مطلوب». ورأى أن «الحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي، ويجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغداً قبل بعد غد».
وتابع ميقاتي: «لقد أخذت الدعوات إلى التهدئة بعين الاعتبار».

لبنان
الحكومة اللبنانية
الأزمة اللبنانية
الحكومة اللبنانية الجديدة
مجلس النواب اللبناني
البرلمان اللبناني
أزمة لبنان
حكومة لبنان
نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
الإمارات
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
اليوم 16:20
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©