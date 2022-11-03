الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصادر لـ«الاتحاد»: السوداني يعتزم إقالة عشرات المسؤولين العراقيين

محمد شياع السوداني
4 نوفمبر 2022 02:28

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
بلينكن يرحب بإجراءات الإصلاح في العراق
كاساس يدرب «أسود الرافدين»

أكدت مصادر سياسية رفيعة أن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، سيصدر أمراً جديداً بإقالة أكثر من 50 مسؤولاً في وزارات وأجهزة أمنية، بعدما أقال عدداً من المسؤولين ورؤساء أجهزة أمنية مهمة من مناصبهم الأسبوع المنصرم.  وقالت المصادر لـ«الاتحاد»، إن «الإقالات سترافقها أوامر إلقاء القبض بتهم الفساد واستغلال المنصب»، وأشارت إلى أن «شبكة تهريب النفط التي أعلن عن تفكيكها وإلقاء القبض على بعض أفرادها واحدة من الشبكات التي تم تحديد مساراتها في أجهزة الدولة وأن العمل سار على قدم وساق من أجل الإعلان عن تفاصيل إلقاء القبض على المشتركين في تلك الشبكات، ومن بينهم مسؤولون وضباط كبار».  وبينت المصادر، أن السوداني شكل لجاناً برئاسته تدعم عمل هيئة النزاهة والهيئات القضائية للوصول إلى رؤوس عصابات الفساد التي لا يزال بعضها يعمل داخل وخارج العراق.
وأفاد مصدر أمني بأن قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على ضابط برتبة عقيد في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك بالقرب من سوق الميثاق ضمن منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد، بتهمة الانخراط ضمن شبكة تهريب النفط. وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، الأربعاء، تفكيك شبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وأشار إلى أن من بين أفراد الشبكة ضباطاً وتجاراً كباراً، وأن الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.
وكشف النائب البرلماني، رفيق الصالحي، عن عزم السوداني على تشكيل لجنة لتقييم كل الدرجات الخاصة. وقال الصالحي إن «قضية تجديد ودفع شخصيات شابة ومهنية أصبحت أمراً ضرورياً للمؤسسات المدنية والأمنية»، مبيناً أن «رئيس الوزراء الحالي لديه رغبة في ضخ دماء جديدة لتلك المؤسسات». يأتي هذا بالتزامن مع اعتقال قوة خاصة من جهاز المخابرات أمس مدير شؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي، وفق مذكرة قبض قضائية لتورطه بقضايا فساد مالي.

الحكومة العراقية
الحكومة العراقية الجديدة
العراق
محمد شياع السوداني
آخر الأخبار
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
الإمارات
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
اليوم 16:20
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©