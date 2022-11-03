الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مخاوف من تجدد المواجهات بين الميليشيات غربي ليبيا

مخاوف من تجدد المواجهات بين الميليشيات غربي ليبيا
4 نوفمبر 2022 02:28

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أخبار ذات صلة
المنفي: المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات الليبية
حفتر يلوح بخوض «معركة فاصلة» لتحرير ليبيا

تتواصل عملية التحشيد العسكري بين التشكيلات المسلحة المتمركزة في مدن المنطقة الغربية في ليبيا، ما ينذر بمواجهات عنيفة خلال الفترة المقبلة بسبب الصراع على النفوذ والسلطة بين الميليشيات والكتائب المسلحة، وذلك بحسب ما أكده مصدر ليبي مطلع لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر، أن بعض التشكيلات والميليشيات المسلحة قادت تدريبات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الأيام الماضية، وسط ترقب حذر بين التشكيلات الرئيسية التي تبسط نفوذها على جزء كبير من مدن المنطقة الغربية خاصة في العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك، فيما بحث المبعوث الأميركي الخاص السفير في ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس الكونجرس التباوي الليبي عيسى عبد المجيد، أهمية احترام دور وحقوق الأقليات المحلية مع تكثيف الجهود لاستعادة مسار انتخابي قابل للتنفيذ، بحسب تدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».
في سياق آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات، إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي. جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

ليبيا
الأزمة الليبية
طرابلس
آخر الأخبار
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
الإمارات
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
اليوم 16:20
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©