مخاوف من تجدد المواجهات بين الميليشيات غربي ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تتواصل عملية التحشيد العسكري بين التشكيلات المسلحة المتمركزة في مدن المنطقة الغربية في ليبيا، ما ينذر بمواجهات عنيفة خلال الفترة المقبلة بسبب الصراع على النفوذ والسلطة بين الميليشيات والكتائب المسلحة، وذلك بحسب ما أكده مصدر ليبي مطلع لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر، أن بعض التشكيلات والميليشيات المسلحة قادت تدريبات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الأيام الماضية، وسط ترقب حذر بين التشكيلات الرئيسية التي تبسط نفوذها على جزء كبير من مدن المنطقة الغربية خاصة في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك، فيما بحث المبعوث الأميركي الخاص السفير في ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس الكونجرس التباوي الليبي عيسى عبد المجيد، أهمية احترام دور وحقوق الأقليات المحلية مع تكثيف الجهود لاستعادة مسار انتخابي قابل للتنفيذ، بحسب تدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

في سياق آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات، إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي. جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.