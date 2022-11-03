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كوريا الشمالية: تمديد واشنطن وسيؤول تدريباتهما «اختيار خاطئ»

كوريا الشمالية: تمديد واشنطن وسيؤول تدريباتهما «اختيار خاطئ»
4 نوفمبر 2022 02:28

سيؤول (وكالات) 

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انتقدت كوريا الشمالية أمس، قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمديد التدريبات الجوية المشتركة الجارية حالياً، والتي أطلق عليها «العاصفة اليقظة»، ووصفتها بأنها «اختيار خاطئ» وفق وسائل إعلام حكومية في بيونج يانج. وقال باك جونغ تشون سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيان: إن تمديد التدريبات «اختيار خطير جداً وخاطئ».
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، أمس، تمديد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة، والتي تُعد الأكبر من نوعها على خلفية «الاستفزازات الأخيرة» الكورية الشمالية.
وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية، أمس، تشمل إطلاقاً محتملاً فاشلاً لصاروخ باليستي عابر للقارات تسبب في إطلاق إنذار للسكان في مناطق في وسط وشمال اليابان للاحتماء في أماكن مغلقة.
وعلى الرغم من تحذير حكومي سابق بأن أحد الصاروخ حلق فوق اليابان، فإن طوكيو قالت في وقت لاحق: إن هذا غير صحيح. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان: إن الصاروخ ربما يكون صاروخا باليستياً عابراً للقارات، وهو السلاح الأطول مدى لدى كوريا الشمالية، ومصمم لحمل رأس نووي إلى الجانب الآخر من الأرض.

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