بلينكن يرحب بإجراءات الإصلاح في العراق

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بإجراءات الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بإجراء الإصلاحات ومحاربة الفساد في البلاد.

وأكد وزير الخارجية الأميركي في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني "حرص الولايات المتحدة الأميركية على العمل مع حكومة العراق وشعبه في زيادة الفرص الاقتصادية، وفي تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد "التزام الإدارة الأميركية بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها".

ورحب الوزير الأميركي بدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني" بتحقيق الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد".

وبحسب البيان، أكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتطويرها في مختلف المجالات، والالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.