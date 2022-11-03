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نتانياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

نتانياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست
3 نوفمبر 2022 23:07

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الخميس فوز زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو وحلفاؤه بأغلبية مقاعد الكنيست .
وأظهرت النتائج حصول الليكود على 32 مقعدا، و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين، يهودوت هتوراه لليهود الاشكناز الغربين وحزب شاس لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعدًا لتحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية". وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو حصلت على 64 مقعدا، مقابل حصول كتلة يائير لبيد المنتهية ولايته على 51 مقعدا.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد هنأ نتانياهو على فوزه، قائلا في بيان:"دولة إسرائيل فوق أي حساب، أتمنى التوفيق لنتانياهو والنجاح لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل"، وأبلغ لبيد نتانياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالكامل للتحضير لانتقال منظم للسلطة

المصدر: آ ف ب
يائير لبيد
إسرائيل
بنيامين نتانياهو
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