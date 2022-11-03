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بالفيديو.. شاهد لحظة إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بإطلاق نار

بالفيديو.. شاهد لحظة إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بإطلاق نار
3 نوفمبر 2022 19:33

أصيب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في ساقه، بعدما تعرضت قافلته الاحتجاجية لاطلاق نار في إقليم البنجاب بوسط باكستان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لما قاله مساعدو خان.

وقال فؤاد شاودري مساعد خان، إن رئيس الوزراء السابق، الذي تمت الاطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان مطلع هذا العام، يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية بالقرب من بلدة جوجرانوالا ضمن خطته للسير إلى العاصمة إسلام آباد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة".

  • بالفيديو.. شاهد لحظة إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بإطلاق نار

 

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 وقال فاروق أحمد المتحدث باسم إدارة الاغاثة إن أحد أفراد القافلة لقي حتفه، وأصيب سبعة آخرون ونقلوا للمستشفى.

وأضاف أن أحد قادة حزب خان في حالة حرجة، بعدما أصيب بعدة طلقات.

وأظهرت الصور التلفزيونية عددا من الطلقات ينطلق نحو خان وأنصاره أثناء تلويحهم للمتظاهرين على متن شاحنة.

وقال برفيز إلاه رئيس وزراء البنجاب وحليف خان إن رجال الشرطة ألقوا القبض على شخص على الأقل.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم، كما أن الأمن والوكالات الاستخباراتية تقوم في العاصمة تقوم بإطلاعه على الوضع، وفقا لما قاله مكتبه في بيان.

المصدر: د ب أ
باكستان
عمران خان
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