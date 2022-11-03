هل ستواجه أوروبا نقصاً في الطاقة العام المقبل؟

حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الخميس من أن أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز خلال شتاء 2023-2024، ودعت الحكومات إلى "التحرك الفوري" وخصوصاً لخفض الطلب.

قد تواجه الكتلة نقصاً من نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل في حالة التوقف الكامل للتسليم من روسيا ولكن أيضًا بسبب الانتعاش الاقتصادي للصين التي ستنفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية وهي وكالة أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1974 لتقديم المشورة للحكومات بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها.

وقال مدير الاحتياطات الأوروبية فاتح بيرول لصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن النسبة الممتلئة من الاحتياطات الأوروبية لن تتخطى 65 بالمئة في بداية شتاء 2023-2024، مقارنة بـ 95 بالمئة اليوم.

وتحذر وكالة الدولية للطاقة في تقريرها من أن "حجم الإمداد من الاحتياطات الحالية وانخفاض أسعار الغاز حديثاً ودرجات الحرارة المعتدلة بشكل غير عادي، يجب ألا تؤدي إلى استنتاجات متفائلة جداً بالنسبة للمستقبل". ويؤكد التقرير أن في صيف 2023 قد تكون الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية للتزود وملء الاحتياطات قد تغيّرت إلى حد كبير مقارنة بالعام 2022.