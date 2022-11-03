الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين: روسيا لم تقرر بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب

الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
3 نوفمبر 2022 16:24

قال الكرملين اليوم الخميس إن روسيا لم تتعهد بتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير شحنات الحبوب من موانئها على البحر، بعد انتهاء أجله الحالي في 19 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تزال بحاجة لتقييم ما إذا كان الاتفاق ناجحا قبل أن تقرر تمديد مشاركتها.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمم المتحدة، التي توسطت في الاتفاق، على تكثيف جهودها لضمان تخفيف الدول الغربية للقيود التي تقول موسكو إنها تعيق صادراتها من المواد الزراعية والأسمدة، والتي شكلت أيضا جزءاً من الاتفاق.

أخبار ذات صلة
جوتيريش يدعو إلى تجديد اتفاقية تصدير الحبوب
بوتين يأمر بصرف 3200 دولار للجنود المتعاقدين والمستدعين
المصدر: وكالات
روسيا
صادرات الحبوب
أوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
الإمارات
سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
اليوم 16:20
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©