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إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إطلاق نار على موكبه

أرشيفية
3 نوفمبر 2022 15:53

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع، الخميس، لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.
وقال رؤوف حسن احد كبار مساعدي خان، إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

قالت عدة قنوات إخبارية محلية إن أعيرة نارية أطلقت بالقرب من موكب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في شرق البلاد اليوم الخميس.
يقود خان مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

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المصدر: رويترز
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عمران خان
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